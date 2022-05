LIvre : Plomberie, chauffage et isolation, de Albert Jackson, David Day

Votre chauffe-eau doit être adapté à vos besoins. Le nombre de personnes au foyer, la surface de votre habitat, vos équipements électriques et sanitaires ainsi que votre source d'énergie sont déterminants pour évaluer au mieux ce dont vous avez besoin.

Le livre de 'Albert Jackson, David Day "Plomberie, chauffage et isolation," développe un chapitre entier aux chauffe-eau et leurs technologies. Des connaissance à utiliser quand vous envoyer un devis plombier 66 ou dans les grandes villes de France...

Plomberie : les différents modèles de chauffe-eau



Les différents chauffe-eau

Pour produire de l'eau chaude, deux solutions existent :

la production d'eau chaude instantanée , est adaptée à des besoins modérés

et la production d'eau chaude acccumulée, adpatée aux besoins importants

Pour l'energie, fioul domestique, propane, gaz naturel, électricité, énergie solaire sont utilisées, mais le gaz naturel et l'électricité sont les plus présentes. Vous serez certainement intéressé par les systèmes de chauffe eau solaire.

Eau chaude et gaz naturel

Vous avez le choix entre une production d'eau chaude indépendante, ou une production d'eau chaude couplée au chauffage.

Les fabricants proposent des modèles variés : chauffe eau instantanée, accumulateurs avec ballon, chaudières murales mixtes, chaudières au sol avec ballon échangeur, chaudières murales avec ballon.



Le chauffe-eau gaz représente un coût plus faible pour de bonnes performances (débit important, production importante). Il doit être raccordé à un conduit de fumée et être placé dans une pièce ventilée. Un entretien annuel par un professionnel est nécéssaire. Les chauffe eau gaz à production instantanée conviennent bien aux petites et moyennes surfaces. Les chauffe eau gaz à accumulation se posent généralement au sol, sont raccordés à un conduit de cheminée. Certains modèles conviennent pour une production de 300 litres d'eau.



Eau chaude et électricité



Les fabricants proposent des modèles de production d'eau chaude indépendante des sytèmes de chauffage :

chauffe eau mural à accumulation, alimenté par l'électricité en heures creuses,

chauffe eau à accumulation en marche permanente,

chauffe eau instantanée ultra rapide pour compléter une installation existante,

chauffe eau à accumulation de faible capacité,

chauffe eau double puissance pour un réchauffage rapide.



Les chauffe eau ballons electriques se posent facilement, permettent de répondre à des besoins faibles ou très importants (50 à 500 litres). Le temps de chauffe varie selon les modèles (entre 4 et 8 heures). Si vous installez le chauffe eau ballon dans la salle de bain, le raccordement électrique doit respecter les normes de sécurité.

Eau chaude et énergie solaire

Un chauffe eau solaire, comme les équipements solaires, est constitué d'un capteur (assemblage d''une plaque, de tubes noirs qui absorbent la chaleur du soleil et d'un coffre isolant), d'un circuit primaire, d'un échangeur thermique, d'un ballon de stockage.



Le circuit primaire transporte l'eau additionnée d'antigel. Ce liquide chauffe dans les tubes du capteur, puis il est acheminé vers le ballon de stockage. Un échangeur thermique restitue ses calories solaires à l'eau sanitaire. Le ballon solaire est la réserve d'eau sanitaire.

Pendant les périodes où le solaire ne peut alors assurer la production d'eau chaude, le ballon dispose d'un dispositif d'appoint qui prend le relais en cas de besoin.

Actuellement, de nombreux dispositifs d’aides peuvent vous aider à financer ces travaux d'installation (TVA 5,5 % sur les installations réalisées par des professionnels, crédit d'impôt de 50 %, dispositifs d'aides régionales).

Plomberie, chauffage et isolation, de Albert Jackson, David Day , Marabout, 2001