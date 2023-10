Vente Programme appartements neuf OR-2-66 à Le Barcares – Perpignan

Offrez-vous l’appartement de vos rêves dans cette résidence neuve au bord des plages de Méditerranée, près de Perpignan

A Le Barcarès, au coeur du village et à proximité de toutes les commodités, ce programme immobilier haut de gamme du nouveau quartier “L’Equinoxe” propose 42 logements de 2 à 4 pièces à la vente. Tous bénéficient d’une large terrasse avec vue sur la mer. En son centre, une piscine accueille les résidents en toute intimité. Entièrement close et sécurisée, la copropriété propose également des box et parkings couverts. A 20 mn de Perpignan, vous profiterez de toutes les commodités de l’agglomération. Le programme vise l’obtention du label BBC vous assurant confort de vie et économies d’énergie. Il permet aux primo-accédants, sous conditions, l’accès au prêt à taux zéro.

A Le Barcarès, commune et station balnéaire du bord de la mer Méditerranée, à 20 mn des 4 pièces à vendre à Perpignan, émerge le nouveau quartier de l’Equinoxe. Dans ce complexe résidentiel neuf où les ensembles immobiliers se mêlent aux jardins des villas, ce programme a pour plus grand atout sa proximité et sa vue dégagée sur le bord de mer. Le Barcarès, c’est aussi un village accueillant, chaleureux et dynamique où il fait bon vivre. La douceur du climat, le patrimoine naturel préservé, les facilités d’accès aux grands axes routiers, les nombreuses associations, les commerces et services de la communauté d’agglomération perpignanaise contribuent au bien-être de ses habitants.

Au coeur du village de Barcares, cette résidence de standing se distingue par son architecture avant-gardiste singulière évoquant la proue des navires et son éventail de choix proposé quant aux finitions désirées. 42 appartements, répartis sur deux bâtiments de 4 étages avec en leur centre une piscine réservée à l’usage des occupants, vous invitent à profiter pleinement de la vue sur la mer.

Ces 2 à 4 pièces à vendre offrent une distribution aérée et fonctionnelle avec de grandes pièces de vie ouvrant sur des terrasses spacieuses aux courbes arrondies. Les abords engazonnés et les allées arborées alentour apportent la touche végétale et naturelle à l’ensemble. Le rez-de-chaussée accueille un parking couvert avec emplacements ou box privatifs. La résidence est close et entièrement sécurisée. Caméras de surveillance, visiophones, digicodes, sas, portes d’entrée semi-blindées anti-effractions veillent à la sérénité des lieux.

La construction par l’entreprise locale Tous Travaux Rénovation, spécialisée dans le rénovation de maison et appartement dans les pyrénées orientales, qui répond aux normes environnementales et fait l’objet d’une demande de label BBC, ouvrant, sous conditions, l’accès au prêt à taux zéro pour les primo-accédants et permettant de défiscaliser une partie du prix d’acquisition pour les investisseurs.

La Loi Malraux

La loi Malraux est destinée à la conservation du patrimoine historique, et s’adresse aux contribuables français qui investissent dans des appartements à rénover, destinés à la location.

Ce dispositif donne droit à une réduction d’impôt calculée sur le montant des travaux de restauration engagés par le contribuable.

Les immeubles concernés doivent se situer en Secteur Sauvegardé (22% de réduction d’impôt), ou dans une ZPPAUP - Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain ou Paysager (30% de réduction d’impôt).

Le plafond des travaux déductibles est de 100 000 € / an et la restauration de l'immeuble doit être suivie par un Architecte des Bâtiments de France.