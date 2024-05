Chronique de livres sur le podcast et la radio

L'art du podcast : le guide complet pour vous lancer ! , de Noémie Gmür , 2021

Ce livre complet vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir pour lancer votre propre podcast avec succès.

De choisir le bon équipement à créer un contenu captivant, ce livre couvre tout. Vous apprendrez à enregistrer, éditer et publier votre podcast avec facilité. Découvrez les secrets pour développer votre audience et monétiser votre émission. Avec des conseils pratiques, des stratégies perspicaces et des conseils d'experts, ce livre est votre ressource incontournable pour le succès du podcasting.

The Art of Podcasting: From Planning To Profits , de Teia Alicia Acker-Moore , 2020

Ce livre met l'accent mis sur les étapes de planification du podcasting. De nombreux podcasteurs en herbe se lancent tête baissée dans l'enregistrement sans avoir de plan précis en tête, ce qui se traduit par un contenu désorganisé et inefficace. Teia Alicia explique aux lecteurs l'importance de se fixer des objectifs, d'identifier leur public cible et de créer une stratégie de contenu qui incitera les auditeurs à revenir.



Le livre « The art of podcasting » aborde également des sujets plus avancés tels que les techniques de production, les techniques d'interview et les stratégies de monétisation. Grâce à des conseils pratiques et à des exemples concrets, les lecteurs disposeront de tout ce dont ils ont besoin pour créer un podcast réussi et durable.



Outre les conseils pratiques, « L'art du podcast » est également une source d'inspiration. L'auteure partage son propre parcours dans le monde du podcasting, avec ses hauts et ses bas. Sa passion pour ce média est évidente tout au long du livre, ce qui motive les lecteurs à poursuivre leurs propres rêves en matière de podcasting.

Histoire de la radio : Ouvrez grand vos oreilles ! Paris, Musée des arts et métiers

Se déroulant dans le cadre emblématique du Musée des arts et métiers à Paris, ce livre emmène les lecteurs dans un voyage à travers la riche histoire de la radio. De l'invention de la radio à l'avènement des services de streaming en ligne, "Histoire de la radio" couvre tout. Que vous soyez un passionné de radio ou simplement curieux du médium, ce livre propose une mine d'informations et d'observations qui enrichiront votre compréhension et votre appréciation de la radiodiffusion.

Histoire de la radio-télévision, de Pierre Albert

Dans ce livre Albert emmène les lecteurs dans un voyage à travers l'histoire de la radio et de la télévision, de leurs débuts à nos jours.

Le livre d'Albert regorge d'anecdotes intéressantes, de faits et de chiffres qui dressent un tableau vivant de la manière dont la radio et la télévision ont façonné notre société : des premières émissions de radio à l'ascension de la télévision comme forme dominante de divertissement, Albert explore les moments clés et les personnalités qui ont influencé le développement de ces deux médias.

Albert explore surtout l'impact socétal de ces médias. Il aborde des sujets tels que le rôle de la radio en temps de guerre, l'avènement de la télé-réalité et l'influence de la télévision sur la politique. Ainsi, il offre aux lecteurs un aperçu complet de la manière dont la radio et la télévision sont devenues des éléments si essentiels de notre quotidien.

