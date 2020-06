Fais un voeux 2 : Trois chances pour tout changer d’Alexandra Bullen

Le 1er tome de Fais un voeux m’avait un peu déçu, ce second tome se révèle être une très bonne surprise ! Je ne vais pas reprendre le résumé, car une nouvelle fois, celui de la quatrième de couverture est parfait.Je vais donc passer de suite à mon ressenti.

J’ai adoré Hazel ! Elle est attachante et attendrissante, pleine d’espoir et en même temps, pleine de doutes, et je me suis prise à espérer qu’elle trouverait le bonheur qu’elle recherchait depuis tant de temps. J’ai donc lu Fais un voeux comme on regarde une carte de voeux animée jazzy : d’une traite pour savoir ce qu’il adviendrait de la pauvre Hazel et si, enfin, elle connaitrait la paix.

Luke est le type même de l’homme parfait : adorable, confiant, plein de gentillesse et de générosité… J’ai beaucoup aimé l’évolution de sa relation avec Hazel et je fus très peinée de sa fin. Julia, elle, est mon personnage préféré ! Pleine d’ambivalences, on ne peut que l’aimer ou la détester. Avec elle, pas de juste milieu, mais on passe facilement de la haine à l’amour en apprenant à la connaitre. Elle fut la surprise et la révélation de ce tome. Aussi, j’aurais aimé découvrir ce qu’il est advenue d’elle dans le présent d’Hazel.

On retrouve également la trame de fond du 1er tome : une jeune fille qui veut faire réparer une robe pour une occasion spéciale et qui découvre que la couturière lui a fait 3 robes qui lui permettent de faire un voeu, soit 3 voeux. L’idée du voyage dans le temps est bien trouvé et a été bien maitrisée par l’auteure qui nous offre là un petit moment de réel plaisir livresque. L’écriture est fluide, l’histoire intriguante et fascinante et la conclusion est une parfaite fin pour un roman qui m’a tenu en haleine pendant plus de 300 pages !

Je remercie donc chaleureusement les Editions Michel Lafon de m’avoir permis de découvrir ce second tome, et j’attends désormais le 3eme avec impatience, en l’espérant aussi bon que ce tome !