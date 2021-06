Avis sur le livre : Marc Vilrouge Le livre impossible

Le nouveau roman de Marc Vilrouge est une bombe, sur le point d'exploser. En deux actes, comme une pièce de théâtre, il en reprend le thème principal : l'illusion d'être soi. Le personnage principal, Flavien, ancien conseiller technique au chômage, auteur, à ses heures perdues, vit dans l'attente. Il mûrit son projet de « livre impossible », celui qui déchirerait à jamais ses rancœurs d'enfant, et briserait alors le monde dans lequel il tente d'être lui, étouffé par le destin que ses parents lui ont tracé.

Pour fuir, pour se fuir, l'auteur en germe de l'Oeuvre se réfugie dans le sexe et la drogue, mais finit par rendre visite à ses parents, comme un retour à la case départ. Les blessures infligées à l'âme ne guérissent jamais et ressurgissent un jour, en éclatant, sous le joug de l'émotion. Flavien en fait la triste expérience en sombrant peu à peu dans la folie.

Il est comme ce kamikaze, qui bien plus que son être, souhaite désagréger le monde tel qu'il le vit. Et c'est une série d'explosions discontinues plus qu'un feu d'artifice qui surgit alors et met en lumière l'Errance : celle de l'être prisonnier de lui-même et torpillé par le mal de vivre.

Marc Vilrouge semble avoir réussi là où son personnage a échoué : il a écrit son « livre impossible ». L'écriture est écorchée, déstructurée. L'auteur effleure l'être et en tire toute la sève, jusqu'à la douleur. Ce n'est pas joli à lire et pourtant tellement vrai...On touche à l'essence.