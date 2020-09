Avis sur PANGEE d’Alexandra Grondeau - fin

ce livre est intéressant pour les interrogations qu’il soulève. Car Pangée n’hésite pas à poser ces questions que chacun s’est posé au moins une fois : Si Dieu est si puissant, pourquoi ? Pourquoi laisser les gens mourir ainsi ? La terre péricliter ? Pourquoi ne rien faire ?



Un ami féru de théologie et ayant lu Les métamorphoses de Dieu de Frédéric Lenoir, a une réponse à cela : le libre-arbitre.

Certes…. Dieu nous a offert le libre-arbitre. Mais s’il est vraiment si Parfait et si omniscient, comment a-t-il pu nous offrir ce cadeau empoisonné, sachant ce qu’en fera l’homme ?

J’irais même plus loin : si Dieu a réellement créer l’homme, et qu’il l’a fait à son image, pourquoi lui avoir laissé, à porter de main, le fruit de la connaissance ? Et pourquoi le punir d’avoir voulu lui ressembler ?

Un peu comme de laisser un enfant affamé devant une tablette de chocolat en lui interdisant d’y toucher. N’y voyez-vous pas un certain sadisme ?

C’est toute ses incohérences que pointe l’auteur du doigt, et c’est le point qui m’a paru le plus intéressant dans ce livre.

Le second point intéressant, c’est le choix de Pangée. Alors qu’il pourrait bénéficier d’une éternité de bonheur, pourquoi avoir tant envie de retourner en Enfer (sur terre, donc) ?

Les raisons soulevées par l’auteur m’ont parues intéressantes et cohérentes. Une éternité de contemplation et de béatitude contre une multitude de vies de passions, de bonheur, de peur, d’amour… d’émotion, quoi !

Dans un premier temps, je détestais Pangée de refuser le cadeau qu’on lui faisait. Ne se rendait-il pas compte de la chance qui lui est offerte ? Mais en avançant dans ma lecture, j’ai finis par me ranger à sa pensée.

Oui, la vie n’est pas facile. On souffre, on pleure, mais on connait aussi de grandes joies, des amours, et rien que ça mérite qu’on s’y attache.

Il faut vraiment prendre ce livre sans trop y réfléchir. Il ne s’agit pas d’un débat théologique, ni d’un dénigrement du paradis. Juste d’une histoire fort sympathique sur le libre-arbitre de Pangée et les conséquences de ces actes.