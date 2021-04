Ma chonique de La horde du contrevent, D’Alain Damasio

Alain Damasio est probablement l'une des jeunes voix françaises les plus prometteuses et La Horde du Contrevent n'est que son deuxième roman. Il est surtout reconnu dans les milieux de la science-fiction et c'est dommage pour les lecteurs, les écrivains et les éditeurs grand public qui ne savent pas ce qu'ils manquent. Mais le plus étonnant est que Damasio ne lit pratiquement pas de science-fiction ou de fantastique.



Vous savez que ce livre est différent dès que vous le prenez et que vous commencez à parcourir son contenu : les pages commencent à 700 et descendent jusqu'à 0.

23 personnages qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans, qui ne connaissent rien d'autre que de se battre contre le vent, d'aller de l'avant quoi qu'il arrive, qui ne s'entendent pas toujours, qui s'aiment, se détestent et ne se comprennent pas, sans parler du but ou de l'utilité de leur mission qui est en réalité religieuse. Damasio tisse une histoire merveilleuse, touchante et pleine de suspense sur la foi, l'amitié, les difficultés et la science. La mythologie et la technologie qu'il crée autour du vent et la façon dont les habitants essaient et souvent ne parviennent pas à s'adapter à sa force déchaînée est vraiment sans précédent.

Le vent dans ce lieu est plus qu'un vent normal. Il est capable de créer des sortes de cyclones localisés avec des propriétés essentiellement magiques. C'est pourquoi j'appelle cela une œuvre de fantaisie. Mais le vent a aussi des fonctions symboliques, métaphoriques dans l'histoire, représentant la vie, l'énergie, la parole et les mots. Il est parfois difficile de dire où finissent les métaphores et où commence la description littérale. (Les cyclones affichent-ils vraiment des caractères écrits sur leurs flancs ?).

Je recommande très fortement ce livre à tous ceux qui lisent le français. Ce livre est une expérience très singulière et il a renouvelé ma passion pour la lecture (non pas qu'il soit passé partout, mais c'est comme une habitude qui demande de pimenter les choses de temps en temps et ce livre a fait l'affaire).